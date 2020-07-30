8 Ağustos'ta start

Kanarya'da yeni sezonun açılış tarihi planlandı. Sarı-lacivertliler, 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig için bir değişiklik olmazsa 8 Ağustos'ta Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak. İlk olarak corona virüsü testleri yaptırılacak. Ardından 9 ya da 10 Ağustos'ta Topuk Yaylası'na gidilerek kamp çalışmalarına başlanacak. Yeni sezon kampına anlaşmaya varılan transferlerin de yetiştirilmesine uğraş veriliyor.