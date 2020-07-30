8 Ağustos'ta start - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe 8 Ağustos'ta start

8 Ağustos'ta start

8 Ağustos'ta start

Kanarya'da yeni sezonun açılış tarihi planlandı. Sarı-lacivertliler, 'de başlayacak için bir değişiklik olmazsa 8 Ağustos'ta Samandıra 'nde toplanacak.

Kanarya'da yeni sezonun açılış tarihi planlandı. Sarı-lacivertliler, 'de başlayacak için bir değişiklik olmazsa 8 Ağustos'ta Samandıra 'nde toplanacak. İlk olarak corona virüsü testleri yaptırılacak. Ardından 9 ya da 10 Ağustos'ta 'na gidilerek kamp çalışmalarına başlanacak. kampına anlaşmaya varılan transferlerin de yetiştirilmesine uğraş veriliyor.

  1. 30.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

8 Ağustos'ta start haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA