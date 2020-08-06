Tolga Ciğerci'den büyük feda
Sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci 'feda' diyerek Fenerbahçe'de kaldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun ücretinde hatırı sayılır bir indirime gidildi.
Önümüzdeki sezon da sarı-lacivertli formayı giyecek olan Ciğerci'nin yeni kontratında 200 bin euro yıllık garanti ücret alacağı, bonuslarla en fazla 300 bin euro kazanacağı öğrenildi. Bu rakam Tolga'nın bu yıl kazandığı ücretin çok çok altında. Ciğerci bu sezon 26'sı ligde, 7'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere 33 maçta forma giyerken, 2 gol ve 4 asiste imza atmıştı.
- 6.8.2020
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