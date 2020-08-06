Mert Hakan Yandaş'tan 'Limit yok' paylaşımı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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'tan 'Limit yok' paylaşımı!

Mert Hakan Yandaş'tan 'Limit yok' paylaşımı!

ile anlaşan , limit kararı sonrası transferinin yatabileceği söylentilerine nokta koydu!..

ile anlaşan Mert Hakan Yandaş, limit kararı sonrası transferinin yatabileceği söylentilerine nokta koydu!.. 25 yaşındaki oyuncu, antrenman yaparken bir videosunu paylaşıp üzerine 'Limit yok' anlamına gelen İngilizce 'Limitless' yazdı. Mert Hakan'ın paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlardan birçok beğeni aldı.

  1. 6.8.2020
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