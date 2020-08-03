Fenerbahçe'de sola 5 aday! İşte o isimler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sola 5 aday! İşte o isimler...

'de sola 5 aday! İşte o isimler...

Fenerbahçe'de sola 5 aday! İşte o isimler...

Yeni sezon için hummalı bir çalışma içinde olan 'de çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertliler özellikle sol kanat mevki için arayışlarını sürdürürken 5 adayı belirledi. İşte o isimler...

çalışmalarını aralıksız sürdüren 'nin sol kanat için düşündüğü ilk isim eski Galatasaraylı Bruma. Büyük umutlarla gittiği PSV'de bekleneni veremeyen 25 yaşındaki Portekizli için bu hafta içinde yeni girişimde bulunulacak. Öncelikle maliyeti düşük isimleri ya da kiralama yolunu tercih eden Fenerbahçe'nin diğer sol kanat adayları şunlar: Bakery Jatta (Hamburg), Lorenzo Melgarejo (Kulüpsüz), Chidera Ejuke (Heerenveen), Yacine Brahimi (Al Rayyan).

  1. 3.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de sola 5 aday! İşte o isimler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA