Fenerbahçe'de sola 5 aday! İşte o isimler...

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'nin sol kanat için düşündüğü ilk isim eski Galatasaraylı Bruma. Büyük umutlarla gittiği PSV'de bekleneni veremeyen 25 yaşındaki Portekizli için bu hafta içinde yeni girişimde bulunulacak. Öncelikle maliyeti düşük isimleri ya da kiralama yolunu tercih eden Fenerbahçe'nin diğer sol kanat adayları şunlar: Bakery Jatta (Hamburg), Lorenzo Melgarejo (Kulüpsüz), Chidera Ejuke (Heerenveen), Yacine Brahimi (Al Rayyan).