Erol Bulut'un planı: 4 aşamada başarı!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör olarak yarın resmen açıklanması beklenen Erol Bulut, sarı-lacivertli takım için hazırlıklarını sürdürüyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiyle birlikte eski takımıyla ilgili detaylı analizler yapıyor. Bulut'un öncelikle savunmadaki sıkıntıyı çözmesi bekleniyor. Zor gol yemesi ile ünlü Başakşehir'de daha önce Abdullah Avcı'nın yardımcılığını üstlenen Bulut, Alanyaspor'a da bu istikrarı taşıdı. İlk 5'e giren güney ekibi 37 golle, Başakşehir'in ardından en az gol yiyen takım oldu.

İşte 4 aşamada başarıyı hedefleyen Erol Bulut'un planı; 1) Savuma toparlanacak 2) Sistem revize edilecek 3) Fizik kalite artırılacak 4) Gençlere şans verilip dinamizm sağlanacak.

CAULKER'İ ÖNERDİ

Hedef, Fenerbahçe'nin defansını da rakipler için geçilmesi zor bir hale getirmek. Bu konuda sistemine güvenen Erol Bulut, stoper transferini de yakından takip ediyor. Yönetime Alanyaspor'daki öğrencisi Steven Caulker'i öneren Bulut'un sistemi de revize etmesi, ayrıca takımın fizik kondisyon seviyesini yükseltip, Ferdi ve Ömer Faruk gibi genç oyunculara da daha çok şans tanıması öngörülüyor. Hücum gücü ise kanatlara gol+asist özelliği olan hızlı oyuncular transfer edilerek artırılacak.