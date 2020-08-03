Erol Bulut'un planı: 4 aşamada başarı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'un planı: 4 aşamada başarı!

'un planı: 4 aşamada başarı!

Erol Bulut'un planı: 4 aşamada başarı!

'de oyuncu transferinin yanı sıra yeni sezonda hangi ile yola devam edileceği konusu da merak konusuydu. ile büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertlilerde Bulut'un izleyeceği yol da netleşmeye başladı. İşte detaylar...

'de yeni olarak yarın resmen açıklanması beklenen , sarı-lacivertli takım için hazırlıklarını sürdürüyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiyle birlikte eski takımıyla ilgili detaylı analizler yapıyor. Bulut'un öncelikle savunmadaki sıkıntıyı çözmesi bekleniyor. Zor gol yemesi ile ünlü 'de daha önce 'nın yardımcılığını üstlenen Bulut, 'a da bu istikrarı taşıdı. İlk 5'e giren güney ekibi 37 golle, Başakşehir'in ardından en az gol yiyen takım oldu.

İşte 4 aşamada başarıyı hedefleyen Erol Bulut'un planı; 1) Savuma toparlanacak 2) Sistem revize edilecek 3) Fizik kalite artırılacak 4) Gençlere şans verilip dinamizm sağlanacak.

CAULKER'İ ÖNERDİ
Hedef, Fenerbahçe'nin defansını da rakipler için geçilmesi zor bir hale getirmek. Bu konuda sistemine güvenen Erol Bulut, stoper transferini de yakından takip ediyor. Yönetime Alanyaspor'daki öğrencisi Steven Caulker'i öneren Bulut'un sistemi de revize etmesi, ayrıca takımın fizik kondisyon seviyesini yükseltip, Ferdi ve Ömer Faruk gibi genç oyunculara da daha çok şans tanıması öngörülüyor. Hücum gücü ise kanatlara gol+asist özelliği olan hızlı oyuncular edilerek artırılacak.

  1. 3.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erol Bulut'un planı: 4 aşamada başarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA