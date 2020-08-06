Son dakika: Caner Erkin resmen Fenerbahçe'de!

Beşiktaş ile yollarını ayırdığını duyuran Caner Erkin resmen Fenerbahçe'de kulüpten yapılan açıklamada Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor; Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.