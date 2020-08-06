Son dakika: Caner Erkin resmen Fenerbahçe'de!
Son dakika... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin'in adı birçok kulüple anılıyordu. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş ile ayrılığı açıklamasının ardından Fenerbahçe ile anlaştığı resmen duyuruldu.
Beşiktaş ile yollarını ayırdığını duyuran Caner Erkin resmen Fenerbahçe'de kulüpten yapılan açıklamada Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor; Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
#SevgiLimitTanımaz BİZ FENERBAHÇEYİZ! ???? https://t.co/lqQiQQsYwd pic.twitter.com/QKz5e3NbcT— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020
- 06.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 18:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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