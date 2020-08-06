Son dakika: Caner Erkin resmen Fenerbahçe'de! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Caner Erkin resmen Fenerbahçe'de!

Son dakika: resmen 'de!

Son dakika: Caner Erkin resmen Fenerbahçe'de!

Son dakika... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'de ile sözleşmesi sona eren 'in adı birçok kulüple anılıyordu. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş ile ayrılığı açıklamasının ardından Fenerbahçe ile anlaştığı resmen duyuruldu.

ile yollarını ayırdığını duyuran resmen 'de kulüpten yapılan açıklamada Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Formamızla iki şampiyonluk iki başarıları yaşayan, Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor; Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 18:01
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