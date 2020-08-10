Erol Bulut: Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk
Geçtiğimiz sezonu beklentilerin altında tamamlayan Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, parolayı 'şampiyonluk' olarak belirledi.
Yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde start veren Sarı-lacivertlilerde çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, öğrencileri ile yakından ilgilenerek yeni sezonun parolasını şimdiden belirledi. Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunun altını çizen Erol Bulut, çalışmaların bu farkındalıkla süreceğini ifade etti.
Gece gündüz mücadele edeceklerini dile getiren sarı-lacivertli futbolcular ise "Düşünce kalkacak, bıkmadan çalışacağız, üzerimizdeki formanın sorumluluğu neyse onu yapacağız" şeklinde söz verdiler.
Sarı-lacivertli futbolcular bugün kulübün sağlık sponsporu Acıbadem Hastanesinde kontrollerini tamamlarken, antrenmanlarda da büyük bir özveri ve motivasyonla çalışmalarını sürdürüyorlar. Yüksek tempolu antrenman programlarına rağmen, çalışma sonrası da bireysel olarak sahada kalan bir çok isim özel çalışmalarına antrenman sonrası da devam ediyor.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda 18 Ağustos'da başlayacak kampta ise teknik direktör Erol Bulut ve ekibi, daha ağırlıklı teknik, taktik çalışmalara geçecekler.
- 10.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Erol Bulut: Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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