Erol Bulut: Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan şampiyonluk açıklaması!

: 'nin hedefi her zaman şampiyonluk

Erol Bulut: Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk

Geçtiğimiz sezonu beklentilerin altında tamamlayan 'nin çiçeği burnunda teknik direktörü hazırlıklarını sürdürürken, parolayı 'şampiyonluk' olarak belirledi.

hazırlıklarına Samandıra 'nde start veren Sarı-lacivertlilerde çalışmalar sürüyor. Teknik Direktörü , öğrencileri ile yakından ilgilenerek yeni sezonun parolasını şimdiden belirledi. Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunun altını çizen Erol Bulut, çalışmaların bu farkındalıkla süreceğini ifade etti.

Gece gündüz mücadele edeceklerini dile getiren sarı-lacivertli futbolcular ise "Düşünce kalkacak, bıkmadan çalışacağız, üzerimizdeki formanın sorumluluğu neyse onu yapacağız" şeklinde söz verdiler.

Sarı-lacivertli futbolcular bugün kulübün sağlık sponsporu Acıbadem Hastanesinde kontrollerini tamamlarken, antrenmanlarda da büyük bir özveri ve motivasyonla çalışmalarını sürdürüyorlar. Yüksek tempolu antrenman programlarına rağmen, çalışma sonrası da bireysel olarak sahada kalan bir çok isim özel çalışmalarına antrenman sonrası da devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'nda 18 Ağustos'da başlayacak kampta ise Erol Bulut ve ekibi, daha ağırlıklı teknik, taktik çalışmalara geçecekler.

  1. 10.08.2020
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