Fenerbahçe'ye Perotti'den kötü haber! Teklifi açıkladılar
Fenerbahçe'nin sol kanat adayları arasında en üst sıralarda bulunan Diego Perotti'den kötü haber geldi. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ın transferde devreye girdiği ve tecrübeli hücum oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran Roma'nın talep ettiği bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Arjantinli yıldız Diego Perotti ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın imza aşamasına geldiği iddia edilen deneyimli hücum oyuncusu için Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ın devreye girdiği belirtildi.
İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre, Ever Banega'yı kadrosuna katan Al Shabab, Diego Perotti için hamlesini yaptı.
AL SHABAB BONSERVİS BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIR
Suudi Arabistan Ligi ekibinin, Roma'nın istediği 2 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiği bildirildi.
Al Shabab takımının Arjantinli yıldızın talepleri olan 3 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro'luk maaşı ödemeye ikna olması durumunda transferin resmiyete dökülebileceği kaydedildi.
FENERBAHÇE TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR!
Öte yandan İtalyan basını, Fenerbahçe'nin de Tangocu ile temaslarını sürdürdüğünü ve maaş konusunda problem olduğunu belirtti. Roma'nın 1 yıllık kontratı kaldığı için gözden çıkardığı Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz sezon 26 maça çıktı ve 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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