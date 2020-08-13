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13 Ağustos 2020, Perşembe
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'ye Perotti'den kötü haber! Teklifi açıkladılar

Fenerbahçe'ye Perotti'den kötü haber! Teklifi açıkladılar

'nin sol kanat adayları arasında en üst sıralarda bulunan 'den kötü haber geldi. Ligi ekiplerinden 'ın transferde devreye girdiği ve tecrübeli hücum oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran Roma'nın talep ettiği bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nin gündeminde bulunan Arjantinli yıldız ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın imza aşamasına geldiği iddia edilen deneyimli hücum oyuncusu için Arabistan Ligi ekiplerinden 'ın devreye girdiği belirtildi.

İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre, Ever Banega'yı kadrosuna katan Al Shabab, Diego Perotti için hamlesini yaptı.



AL SHABAB BONSERVİS BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIR
Ligi ekibinin, Roma'nın istediği 2 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Al Shabab takımının Arjantinli yıldızın talepleri olan 3 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro'luk maaşı ödemeye ikna olması durumunda transferin resmiyete dökülebileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR!
Öte yandan İtalyan basını, Fenerbahçe'nin de Tangocu ile temaslarını sürdürdüğünü ve maaş konusunda problem olduğunu belirtti. Roma'nın 1 yıllık kontratı kaldığı için gözden çıkardığı Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz sezon 26 maça çıktı ve 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

  1. 13.08.2020
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