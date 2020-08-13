Fenerbahçe'ye Perotti'den kötü haber! Teklifi açıkladılar

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Arjantinli yıldız Diego Perotti ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın imza aşamasına geldiği iddia edilen deneyimli hücum oyuncusu için Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ın devreye girdiği belirtildi.



İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre, Ever Banega'yı kadrosuna katan Al Shabab, Diego Perotti için hamlesini yaptı.







AL SHABAB BONSERVİS BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIR

Suudi Arabistan Ligi ekibinin, Roma'nın istediği 2 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Al Shabab takımının Arjantinli yıldızın talepleri olan 3 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro'luk maaşı ödemeye ikna olması durumunda transferin resmiyete dökülebileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR!

Öte yandan İtalyan basını, Fenerbahçe'nin de Tangocu ile temaslarını sürdürdüğünü ve maaş konusunda problem olduğunu belirtti. Roma'nın 1 yıllık kontratı kaldığı için gözden çıkardığı Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz sezon 26 maça çıktı ve 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.