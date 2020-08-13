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13 Ağustos 2020, Perşembe
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'de 'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'de Emre Nasuh'a sürpriz talip!

'nin 19 yaşındaki futbolcusu 'a sürpriz bir talip çıktı. 1. Lig ekiplerinden , sarı-lacivertli takımda 'ın ardından genç orta saha oyuncusu Emre Nasuh'u gündemine aldı.

operasyonuna devam eden 'de takımdaki mevcut oyunculara da teklifler gelmeye başladı. Vedat Muriqi için Lazio, için ise Hannover 96 ile masada olan sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı 'a sürpriz talip çıktı. 1. Lig ekiplerinden , 19 yaşındaki orta saha ile ilgileniyor.

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe'den listesine ilk olarak 'ı ekleyen ekibi, Emre Nasuh'u da radarına aldı. Menemenspor, Fenerbahçe'nin 2001 doğumlu futbolcusu Emre Nasuh'u transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE SELMANI VE MURAT'I İSTİYOR!
Öte yandan; Fenerbahçe, Menemenspor'da forma giyen kaleci Selmani ve Murat Elkatmış için girişimlerine devam ediyor.

EMRE NASUH KİMDİR?
Emre Nasuh, 2001 yılında 'da doğdu. 2012'de Adana Gençlerbirliği'nde futbola başlayan Emre Nasuh 2013'te Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

2014 yılında olan All-star turnuvasında en değerli oyuncu olan Emre Nasuh, Fenerbahçe ile 2020 kampına dahil edildi. Ligin ikinci yarında takımla birlikte kampa dahil edilen genç oyuncu daha önce ki yıllar takımla antrenmanlara çıkıp beğenileri almıştı. On numara ve merkez orta saha da görev yapan genç oyuncu 1.79 m boyunda ve orta saha da görev alıyor. 19 yaşında olan genç oyuncu boyuna rağmen yüksek fiziği ile dikkat çekiyor.

  1. 13.08.2020
  2. Güncelleme: 13.08.2020 19:58
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