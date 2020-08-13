Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde çalışan sarı-lacivertli futbolculara, teknik direktör Erol Bulut'tan bir jest geldi.
13 Ağustos 2020 Perşembe 14:04
Güncelleme: 13.08.2020 14:04
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Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli takımın idmanında dayanıklılık koşusunun ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Hazırlıklara yeni katılan Miha Zajc takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.
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Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Bu arada teknik direktör Erol Bulut'tan oyuncularına jest geldi. İşte detaylar...
Teknik direktör Erol Bulut, zorlu koşu antrenmanında özverili çalışan futbolcularına jest yaparak akşam antrenmanını iptal etti.
Antrenman temposunu yükselten genç teknik adam, idmanda takıma tempolu koşu yaptırdı. Sarı-lacivertli futbolcular, bireysel olarak 6 kilometre koşu seviyesine ulaştı.
Oyuncular 65 dakika süren çalışma esnasında saatte ortalama 20 kilometre üstü hızla tempolarını sürdürdü. Sprint çalışması sırasında futbolcular 25 kilometre hız barajını da aştı.
Sıcak havada yüksek tempoda gerçekleştirilen çalışmada gösterilen özveri sonrası Erol Bulut oyunculardan birbirlerini alkışlamalarını istedi.
Bulut ayrıca akşam antrenmanını iptal ederek oyuncularına dinlenme fırsatı verdi. Takıma yeni katılan Miha Zajc ve Filip Novak ise akşam bireysel çalışma yapacaklar.