Carlos’tan ‘19.07’li mesaj

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Roberto Carlos'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecana neden oldu. Brezilyalı eski yıldız¥i teknik adam; 'Ağustos 2020' ve arkasında yer alan saatte '19:07' vurgusu yaptığı videoda bir sözleşmeye imza atarken, "Merhaba Türkiye, en sevdiğim renklere imzayı attım. Yeniden bu formayı giymek harika olacak" sözlerini kullandı. Carlos'un paylaşımı büyük ilgi gördü.