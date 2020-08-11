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11 Ağustos 2020, Salı
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Carlos’tan ‘19.07’li mesaj

Carlos’tan ‘19.07’li mesaj

'nin efsane futbolcularından 'un hesabından yaptığı paylaşım heyecana neden oldu. Brezilyalı eski yıldız¥i teknik adam; 'Ağustos 2020' ve arkasında yer alan saatte '19:07' vurgusu yaptığı videoda bir sözleşmeye imza atarken, ", en sevdiğim renklere imzayı attım. Yeniden bu formayı giymek harika olacak" sözlerini kullandı. Carlos'un paylaşımı gördü.

'nin efsane futbolcularından 'un hesabından yaptığı paylaşım heyecana neden oldu. Brezilyalı eski yıldız&yeni teknik adam; 'Ağustos 2020' ve arkasında yer alan saatte '19:07' vurgusu yaptığı videoda bir sözleşmeye imza atarken, ", en sevdiğim renklere imzayı attım. Yeniden bu formayı giymek harika olacak" sözlerini kullandı. Carlos'un paylaşımı gördü.

  1. 11.8.2020
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