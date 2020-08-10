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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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çalışıyor

Emre Belözoğlu çalışıyor

nokta koyan ve sportif direktör olması beklenen yeni görevine çoktan başladı.

nokta koyan ve yeni sezonda sportif direktör olması beklenen yeni görevine çoktan başladı. Şu ana kadar açıklanan 6 transferde de önemli rol oynayan Belözoğlu; stoper, kanatlar ve forvete yapılacak takviyeler için de görüşmeleri bizzat yürütüyor. Emre, Avrupa'daki bağlantılarını kullanıyor.
  1. 10.8.2020
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