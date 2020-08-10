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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Gözler ’de

Gözler TFF’de

imzaları peş peşe attıran F.Bahçe, harcama limitlerini yükseltmek için de çalışmaları sürdürüyor.

imzaları peş peşe attıran F.Bahçe, harcama limitlerini yükseltmek için de çalışmaları sürdürüyor. Tüpraş ve Acıbadem ile iki sponsorluk anlaşması yapan yönetim, 'nin bugün yapacağı toplantıdan da olumlu kararlar bekliyor. Beklenti karşılanmazsa, 'na başvurulacak.
  1. 10.8.2020
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