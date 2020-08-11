Eski Fenerbahçeli ismin corona virüsü testi pozitif çıktı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Fenerbahçeli eski oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Fenerbahçeli eski oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

'nin eski futbolcusu , corona virüsü (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu , sosyal medyadan yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes, "Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın" ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçeli Diego Reyes’in testi pozitif çıktı

  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 11:08
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