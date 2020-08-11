Fenerbahçeli eski oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Reyes, corona virüsü (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes, "Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın" ifadelerini kullandı.
- 11.08.2020
- Güncelleme: 11.08.2020 11:08
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