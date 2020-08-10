Erol Bulut etkisi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Erol Bulut etkisi

etkisi

Erol Bulut etkisi

hazırlıklarına başlayan 'de ve yeni transferler takımın havasını değiştirdi.

hazırlıklarına başlayan 'de ve yeni transferler takımın havasını değiştirdi. Samandıra'ya iki günde adeta bahar geldi. Özellikle Erol Bulut'un oyuncuları ile kısa sürede kurduğu sıcak iletişim yüzleri güldürürken, eski oyuncular ile 'ün geri dönüşleri de takıma olumlu yansıdı. İki ismin önümüzdeki sezon takıma liderilik etmeleri ve genç oyunculara da ağabeylik yapmaları bekleniyor. Camiadaki heyecan Fenerbahçeli taraftarları da içine almış durumda. Korona virüs nedeniyle kombineler henüz satışa çıkarılmamış olsa da, çok sayıda taraftar kulübü arayıp sembolik kombinelerin satışı için talepte bulundu. 'Sevgi Limit Tanımaz' t-shirtlerine de çok yoğun ilgi olması, yönetimin de moralini yükseltti.
  1. 10.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erol Bulut etkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA