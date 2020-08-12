Beşiktaş'a sürpriz golcü transferi iddiası: Balotelli derken Baghdad Bounedjah!
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK ile karşı karşıya gelecek ve maç öncesi mutlaka bir golcü transferi yapmak istiyor. Bu bağlamda Süper Lig devi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş, Baghdad Bounedjah'a talip oldu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacağı PAOK karşılaşması öncesinde kadrosuna bir forvet transferi yapmak için yoğun uğraşlar veriyor.
Şu anda Balotelli ve Papiss Cisse ile temaslarını sıklaştıran siyah beyazlılar için bir başka sürpriz iddia da Kuzey Afrika'dan geldi.
BEŞİKTAŞ BOUNEDJAH'IN PEŞİNDE
Buna göre Beşiktaş, Al Sadd'da forma giyen Baghdad Bounedjah'ın peşine düştü. Siyah beyazlıların oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan oyuncuya Beşiktaş'ın talip olmasının en önemli nedeninin gol yollarında bir hayli etkili olması olduğu ifade edildi.
Baghdad Bounedjah, bu sezon toplamda 21 maça çıkarken 16 gol 10 asist üretti ve toplamda 26 gole direkt katkı yaptı.
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 12:24
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a sürpriz golcü transferi iddiası: Balotelli derken Baghdad Bounedjah! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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