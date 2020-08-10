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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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’a kancası

Ozan Tufan’a WBA kancası

için iddiası ortaya atıldı. İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki milli futbolcuyu renklerine bağlamak istediği belirtildi.

için iddiası ortaya atıldı. İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki milli futbolcuyu renklerine bağlamak istediği belirtildi. 'nın bu transfer için 6.5 milyon sterlin'i gözden çıkardığı ileri sürüldü. Ozan geçtiğimiz sezon 'de 33 maçta sahaya çıkarken 6 gol+6 asistlik performans sergiledi. Yeni sezonda da takımın orta sahada kilit isimlerinden biri olması bekleniyor.
  1. 10.8.2020
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