Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Altay Bayındır...

Yeni sezonda öncesi transfer çalışmalarına son sürat devam eden ve birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli kurmaylar flaş bir karar aldı. Savunma hattını güçlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi, kaleyi de sağlama almak istiyor.



TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Altay Bayındır ile rekabete girebilecek bir kaleci transfer etmeye karar verdi.

Sarı-lacivertli ekipte geride kalan sezonda kale, 22 yaşındaki Altay Bayındır'a teslim edilmişti. Genç kaleci, 32'si Süper Lig olmak üzere toplam 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin kalesini korudu.



BÜYÜK İHTİMALLE YABANCI OLACAK

Sarı-lacivertli yönetim, Altay Bayındır'la forma savaşına girecek bir kaleci almayı planlıyor. Transfer edilecek kalecinin büyük ihtimalle yabancı olacağı kaydediliyor.

HARUN TEKİN'E GELECEK TEKLİFKERE KAPI AÇIK

Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon 6'sı Türkiye Kupası, 2'si Süper Lig olmak üzere toplam 8 maçta görev yapan 31 yaşındaki Harun Tekin'e ise gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.



