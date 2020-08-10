Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Altay Bayındır...
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den yeni karar... Kadroda hemen hemen her bölge için arayışlarda olan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'la rekabet edecek bir ismi kadrosuna katmayı amaçlıyor. Öte yandan deneyimli file bekçisi Harun Tekin için gelecek teklifler de değerlendirmeye alınacak.
Yeni sezonda öncesi transfer çalışmalarına son sürat devam eden ve birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli kurmaylar flaş bir karar aldı. Savunma hattını güçlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi, kaleyi de sağlama almak istiyor.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Altay Bayındır ile rekabete girebilecek bir kaleci transfer etmeye karar verdi.
Sarı-lacivertli ekipte geride kalan sezonda kale, 22 yaşındaki Altay Bayındır'a teslim edilmişti. Genç kaleci, 32'si Süper Lig olmak üzere toplam 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin kalesini korudu.
BÜYÜK İHTİMALLE YABANCI OLACAK
Sarı-lacivertli yönetim, Altay Bayındır'la forma savaşına girecek bir kaleci almayı planlıyor. Transfer edilecek kalecinin büyük ihtimalle yabancı olacağı kaydediliyor.
HARUN TEKİN'E GELECEK TEKLİFKERE KAPI AÇIK
Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon 6'sı Türkiye Kupası, 2'si Süper Lig olmak üzere toplam 8 maçta görev yapan 31 yaşındaki Harun Tekin'e ise gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.
- 10.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Altay Bayındır... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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