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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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'den flaş kararı! Altay Bayındır...

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Altay Bayındır...

Transferin hızlı takımı 'den yeni karar... Kadroda hemen hemen her bölge için arayışlarda olan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'la rekabet edecek bir ismi kadrosuna katmayı amaçlıyor. Öte yandan deneyimli file bekçisi için gelecek teklifler de değerlendirmeye alınacak.

Yeni sezonda öncesi çalışmalarına son sürat devam eden ve birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli kurmaylar flaş bir karar aldı. Savunma hattını güçlendirmek için düğmeye basan yönetimi, kaleyi de sağlama almak istiyor.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Altay Bayındır ile rekabete girebilecek bir kaleci transfer etmeye karar verdi.

Sarı-lacivertli ekipte geride kalan sezonda kale, 22 yaşındaki Altay Bayındır'a teslim edilmişti. Genç kaleci, 32'si olmak üzere toplam 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin kalesini korudu.

BÜYÜK İHTİMALLE YABANCI OLACAK
Sarı-lacivertli yönetim, Altay Bayındır'la forma savaşına girecek bir kaleci almayı planlıyor. Transfer edilecek kalecinin büyük ihtimalle yabancı olacağı kaydediliyor.

HARUN TEKİN'E GELECEK TEKLİFKERE KAPI AÇIK
Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon 6'sı , 2'si Süper Lig olmak üzere toplam 8 maçta görev yapan 31 yaşındaki 'e ise gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.


  1. 10.08.2020
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