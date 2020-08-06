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06 Ağustos 2020, Perşembe
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İşte 'nin yeni sezon formaları!

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları!

Teknik direktörlük görevine 'u getiren bombalarını üst üste patlattı. , Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuların tanıtımını yeni formalarıyla yaptı. işte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları...

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , açıklamalarını peş peşe yapıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör 'un ardından , Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan transfer bildirilerinde, oyuncuların yeni sezon formalı fotoğrafları paylaşıldı. Sarı-lacivertlilerin böylece gelecek sezon terleteceği çubuklu, lacivert ve altın sarısı formalar da taraftara sunulmuş oldu. Bu arada Fenerbahçe'nin bundan sonraki tüm transferlerini taraftara ithafen 12 numara ile tanıtacağı ifade edilirken, oyunculara daha sonra farklı bir numara verileceği kaydedildi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları...





  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 20:07
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