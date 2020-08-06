İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları!
Teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe transfer bombalarını üst üste patlattı. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuların tanıtımını yeni formalarıyla yaptı. işte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, açıklamalarını peş peşe yapıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un ardından Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna kattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan transfer bildirilerinde, oyuncuların yeni sezon formalı fotoğrafları paylaşıldı. Sarı-lacivertlilerin böylece gelecek sezon terleteceği çubuklu, lacivert ve altın sarısı formalar da taraftara sunulmuş oldu. Bu arada Fenerbahçe'nin bundan sonraki tüm transferlerini taraftara ithafen 12 numara ile tanıtacağı ifade edilirken, oyunculara daha sonra farklı bir numara verileceği kaydedildi.
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları...
- 06.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 20:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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