Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, açıklamalarını peş peşe yapıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un ardından Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan transfer bildirilerinde, oyuncuların yeni sezon formalı fotoğrafları paylaşıldı. Sarı-lacivertlilerin böylece gelecek sezon terleteceği çubuklu, lacivert ve altın sarısı formalar da taraftara sunulmuş oldu. Bu arada Fenerbahçe'nin bundan sonraki tüm transferlerini taraftara ithafen 12 numara ile tanıtacağı ifade edilirken, oyunculara daha sonra farklı bir numara verileceği kaydedildi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları...









