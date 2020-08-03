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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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gün sayıyor!

Gökhan Gönül gün sayıyor!

'de daha önce de forma giyen ve ardından 'a olan eski kulübüne dönmek için gün sayıyor. Tecrübeli oyuncunun transferinin bayram sonrası açıklanması bekleniyor.

ile yeniden anlaşan 'ün transferinin bayram sonrası açıklanacağı belirtildi. 35 yaşındaki oyuncu, ile sözleşmesi bittiği için bedelsiz gelecek. Sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bizzat görüştüğü Gökhan'ın takıma güç katacağı konusunda yönetime garanti verdiği bildirildi.

  1. 3.8.2020
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