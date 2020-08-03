Gökhan Gönül gün sayıyor!
Fenerbahçe'de daha önce de forma giyen ve ardından Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül eski kulübüne dönmek için gün sayıyor. Tecrübeli oyuncunun transferinin bayram sonrası açıklanması bekleniyor.
Fenerbahçe ile yeniden anlaşan Gökhan Gönül'ün transferinin bayram sonrası açıklanacağı belirtildi. 35 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile sözleşmesi bittiği için bedelsiz gelecek. Sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bizzat görüştüğü Gökhan'ın takıma güç katacağı konusunda yönetime garanti verdiği bildirildi.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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