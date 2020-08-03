Gökhan Gönül gün sayıyor!

Fenerbahçe ile yeniden anlaşan Gökhan Gönül'ün transferinin bayram sonrası açıklanacağı belirtildi. 35 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile sözleşmesi bittiği için bedelsiz gelecek. Sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bizzat görüştüğü Gökhan'ın takıma güç katacağı konusunda yönetime garanti verdiği bildirildi.