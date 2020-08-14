Son dakika: Deniz Türüç Kasımpaşa yolunda
Yeni sezon için üst üste transferler yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kasımpaşa, Deniz Türüç için Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptı. İşte detaylar...
Fenerbahçe bir yandan yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışırken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.
Kanarya'da Vedat Muriqi, Tolgay Arslan, Gustavo ve Zajc gibi isimlere teklifler gelirken, bu oyuncuların arasına Deniz Türüç de katıldı. Sarı-lacivertli takıma geçtiğimiz yıl Kayserispor'dan gelen milli futbolcu için Kasımpaşa devrede.
TRT Spor'un haberine göre Kasımpaşa, Deniz Türüç için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptı.
27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı 25 maçta giyerken, 6 gol 4 asistlik katkı sağladı.
HARUN TEKİN İÇİN DE DEVREDE
Ayrıca Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Harun Tekin'i transfer etmek için de görüşmelere başladı. Kulüpler arası ilk temas kuruldu.
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 17:45
- Son dakika: Deniz Türüç Kasımpaşa yolunda
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Deniz Türüç Kasımpaşa yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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