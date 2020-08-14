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14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa resmi teklifini yaptı! F.Bahçeli yıldız...

Son dakika: yolunda

Son dakika: Deniz Türüç Kasımpaşa yolunda

Yeni sezon için üst üste transferler yapan 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... , için Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

bir yandan yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışırken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Kanarya'da Vedat Muriqi, Tolgay Arslan, Gustavo ve Zajc gibi isimlere teklifler gelirken, bu oyuncuların arasına de katıldı. Sarı-lacivertli takıma geçtiğimiz yıl Kayserispor'dan gelen milli futbolcu için devrede.

TRT Spor'un haberine göre Kasımpaşa, Deniz Türüç için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptı.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı 25 maçta giyerken, 6 gol 4 asistlik katkı sağladı.

HARUN TEKİN İÇİN DE DEVREDE

Ayrıca Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Harun Tekin'i transfer etmek için de görüşmelere başladı. Kulüpler arası ilk temas kuruldu.

  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 17:45
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