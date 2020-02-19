Süper Lig'de düşme hattında yer alan Kasımpaşa, 24 Şubat Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı kritik mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. İdmanın, taktik ağırlıklı çalışma ile tamamlandığı belirtildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 19.02.2020
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HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
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Kasımpaşa Denizli hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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