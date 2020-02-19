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19 Şubat 2020, Çarşamba
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hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa Denizli hazırlıklarına başladı

'de düşme hattında yer alan , 24 Şubat Pazartesi günü sahasında ile yapacağı kritik mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. İdmanın, taktik ağırlıklı çalışma ile tamamlandığı belirtildi.

, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 19.02.2020
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