Kasımpaşa Denizli hazırlıklarına başladı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. İdmanın, taktik ağırlıklı çalışma ile tamamlandığı belirtildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.