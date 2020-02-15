"Kasımpaşa ligde kalacak"
Kasımpaşa'nın dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, ligde düşme hattından çıkacaklarının sözünü verdi.
Kasımpaşa'nın dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, ligde düşme hattından çıkacaklarının sözünü verdi. Quaresma, "Takım olarak küme düşme hattından çıkacağımıza inanıyoruz. Sahip olduğumuz kaliteyi bir türlü sahaya yansıtamıyoruz. Antalyaspor karşısında galibiyet istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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