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15 Şubat 2020, Cumartesi
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" ligde kalacak"

"Kasımpaşa ligde kalacak"

'nın dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu , ligde düşme hattından çıkacaklarının sözünü verdi.

'nın dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu , ligde düşme hattından çıkacaklarının sözünü verdi. Quaresma, "Takım olarak küme düşme hattından çıkacağımıza inanıyoruz. Sahip olduğumuz kaliteyi bir türlü sahaya yansıtamıyoruz. karşısında galibiyet istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 15.2.2020
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