Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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'da ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

Bu sezon 'de 22 haftada 16 puan toplayarak 17. sırada yer alan Kasımapaşa, ile yolları ayırdığını resmi site üzerinden duyurdu.

ekiplerinden , ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, sportif direktör Sayın Emre Zengilli ile yollarını ayırma kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Emre Zengilli'ye hizmetleri için teşekkür edildi.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 17:45
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