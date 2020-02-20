Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı
Bu sezon Süper Lig'de 22 haftada 16 puan toplayarak 17. sırada yer alan Kasımapaşa, sportif direktör Emre Zengilli ile yolları ayırdığını resmi site üzerinden duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sportif direktör Emre Zengilli ile yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, sportif direktör Sayın Emre Zengilli ile yollarını ayırma kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Emre Zengilli'ye hizmetleri için teşekkür edildi.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 17:45
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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