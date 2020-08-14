Transfer planı basına sızdı! Vedat Muriqi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Transfer planı basına sızdı! Vedat Muriqi...

Transfer planı basına sızdı! Vedat Muriqi...

Transferde flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Vedat Muriqi, Lazio ile büyük ölçüde anlaştı. Sarı lacivertliler Kosovalı yıldızla 5 yıllık kontrat yapacak olan Serie A ekibinin yıldız oyuncusuna talip oldu. Sarı lacivertliler Muriqi transferinde bonservis bedeline ek olarak yıldız oyuncunun transferini de bitirecek. İşte flaş gelişmeye dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

14 Ağustos 2020 Cuma 17:09 Güncelleme: 14.08.2020 17:09
Transfer planı basına sızdı! Vedat Muriqi...

Süper Lig'in sona ermesinin ardından önümüzdeki sezon için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer planı basına sızdı! Vedat Muriqi...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe golcü oyuncu Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderecek.

Transfer planı basına sızdı! Vedat Muriqi...

Lazio, Vedat Muriqi transferini gerçekleştirmeye hazırlanırken Fenerbahçe, Lazio'nun Angolalı stoperi Bastos (Bartolomeu Jacinto Quissanga) ile ilgilenmeye başladı.

Transfer planı basına sızdı! Vedat Muriqi...

SKY Sport Italia'nın haberine göre; Lazio, Vedat Muriqi transferine Bastos'u dahil edebilir.

Transfer planı basına sızdı! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin 18 milyon Euro'luk bonservis bedeline ek olarak Bastos transferini de bitirmek istiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA