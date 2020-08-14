Transfer planı basına sızdı! Vedat Muriqi...

Transferde flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Vedat Muriqi, Lazio ile büyük ölçüde anlaştı. Sarı lacivertliler Kosovalı yıldızla 5 yıllık kontrat yapacak olan Serie A ekibinin yıldız oyuncusuna talip oldu. Sarı lacivertliler Muriqi transferinde bonservis bedeline ek olarak yıldız oyuncunun transferini de bitirecek. İşte flaş gelişmeye dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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