Fenerbahçe'ye Frey piyangosu! İşte yeni takımı
TFF 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak direkt Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor transfer atağına başladı. Ligin yeni ekibi, bonservisi Fenerbahçe’de bulunan İsviçreli forvet Frey'in peşine düştü. 1.90’lık kule 1 yıl kiralanacak.
Dadaşlar geçen sezon daha çok savunma performansıyla öne çıkmıştı. 34 haftada sadece 42 gol atan mavi- beyazlıların gündeminde Michael Frey var. Erzurumsporlu idareciler, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan İsviçreli forvet için girişimlerine başladı. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon kadroda düşünülmeyen 26 yaşında ve 1.90 boyundaki golcüyü, Anadolu'nun köklü temsilcisine kiralayabileceği kaydedildi. Erzurumspor'da geçen sezon Pote ve Hamroun 7'şer golle takımın en skorer isimleri olmuşlardı.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'ye Frey piyangosu! İşte yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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