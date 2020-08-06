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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Bremen: Kruse teklifi reddetti

Bremen: Kruse teklifi reddetti

'in sportif direktörü Frank Baumann, 'den ayrılan 'ye yaptıkları teklife olumsuz yanıt aldıklarını açıkladı.

32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan Baumann, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve 'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı. , haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

  1. 6.8.2020
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