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04 Ağustos 2020, Salı
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'ye süper Tangocu! Takıma büyük güç katacak

Fenerbahçe'ye süper Tangocu! Takıma büyük güç katacak

Kanatlara oyuncu arayan için son iddia 'dan geldi... Corona virüsü salgınının vurduğu Arjantin'de ligin geleceği belirsiz. Sarı-lacivertliler bu fırsatı kullanıp 30 yaşındaki sağ açığı Boca’dan kiralamak istiyor.

Sarı- lacivertlilerin, 'ta forma giyen 'yu kiralamak için nabız yokladığı iddia edildi. Corona virüsü salgınının hızlı seyrettiği ülkelerden Arjantin'de liglerin ne zaman başlayacağı hala belli değil. Kulüplerin ekonomik açıdan darboğaza girmesinin 'nin bu transferde şansını artıracağı belirtiliyor.

Boca Juniors'un 'ya 7 milyon euro ödeyerek aldığı Salvio bu sezon Superliga, Libertadores ve Copa Superliga'da 19 maçta 9 gol, 3 asiste imza attı. 13 kez 'nın formasını giyen 30 yaşındaki yıldız daha önce Benfica ve gibi firma kulüplerde görev yaptı. Sağ kanat ve ortanın sağında forma giyen Eduardo Salvio'nun transferi halinde Fenerbahçe'ye güç katacağı ifade edildi.

  1. 4.8.2020
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