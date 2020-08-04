Fenerbahçe'ye süper Tangocu! Takıma büyük güç katacak
Kanatlara oyuncu arayan Fenerbahçe için son iddia Güney Amerika'dan geldi... Corona virüsü salgınının vurduğu Arjantin'de ligin geleceği belirsiz. Sarı-lacivertliler bu fırsatı kullanıp 30 yaşındaki sağ açığı Boca’dan kiralamak istiyor.
Sarı- lacivertlilerin, Boca Juniors'ta forma giyen Eduardo Salvio'yu kiralamak için nabız yokladığı iddia edildi. Corona virüsü salgınının hızlı seyrettiği ülkelerden Arjantin'de liglerin ne zaman başlayacağı hala belli değil. Kulüplerin ekonomik açıdan darboğaza girmesinin Fenerbahçe'nin bu transferde şansını artıracağı belirtiliyor.
Boca Juniors'un Benfica'ya 7 milyon euro ödeyerek aldığı Salvio bu sezon Superliga, Libertadores ve Copa Superliga'da 19 maçta 9 gol, 3 asiste imza attı. 13 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen 30 yaşındaki yıldız daha önce Benfica ve Atletico Madrid gibi firma kulüplerde görev yaptı. Sağ kanat ve ortanın sağında forma giyen Eduardo Salvio'nun transferi halinde Fenerbahçe'ye güç katacağı ifade edildi.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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