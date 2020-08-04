Isaac Mbenza Fenerbahçe'ye önerildi!

Başkan Ali Koç'un tabiriyle kanatlara 'iki hızlı futbolcu' arayan Fenerbahçe'de gündeme sürekli yeni isimler giriyor... Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler'in İngiltere Championship takımlarından Huddersfield'ta forma giyen Isaac Mbenza'yı listesine aldığı öğrenildi. Belçikalı yıldızın menajerler aracılığıyla önerildiği, Fenerbahçe yönetiminin de çalışmalara başladığı belirlendi. Geçtiğimiz sezon başında Ada kulübünün 12.5 milyon Euro ödeyerek Montpellier'den transfer ettiği 24 yaşındaki Mbenza beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler'in teknik heyetten onay gelmesi halinde Huddersfield'a kiralama teklifi yapması bekleniyor. Mbenza bu sezon 9 maça çıkıp gol atamadı.



Önce S.Liege sonra Montpellier formasıyla yıldızı parlayan Isaac Mbenza, İngiltere'de aradığını bulamadı.