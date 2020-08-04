Isaac Mbenza Fenerbahçe'ye önerildi!
Kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin gündemine gelen son isim Huddersfield’ın Belçikalı yıldızı oldu... Sarı-lacivertliler’in menajerler tarafından önerilen Isaac Mbenza için Ada kulübüne kiralama teklifi yapması bekleniyor.
Başkan Ali Koç'un tabiriyle kanatlara 'iki hızlı futbolcu' arayan Fenerbahçe'de gündeme sürekli yeni isimler giriyor... Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler'in İngiltere Championship takımlarından Huddersfield'ta forma giyen Isaac Mbenza'yı listesine aldığı öğrenildi. Belçikalı yıldızın menajerler aracılığıyla önerildiği, Fenerbahçe yönetiminin de çalışmalara başladığı belirlendi. Geçtiğimiz sezon başında Ada kulübünün 12.5 milyon Euro ödeyerek Montpellier'den transfer ettiği 24 yaşındaki Mbenza beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler'in teknik heyetten onay gelmesi halinde Huddersfield'a kiralama teklifi yapması bekleniyor. Mbenza bu sezon 9 maça çıkıp gol atamadı.
Önce S.Liege sonra Montpellier formasıyla yıldızı parlayan Isaac Mbenza, İngiltere'de aradığını bulamadı.
- 04.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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