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04 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz öneri! Kiralama teklifi yapılacak

'ye önerildi!

Isaac Mbenza Fenerbahçe'ye önerildi!

Kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren ’nin gündemine gelen son isim Huddersfield’ın Belçikalı yıldızı oldu... Sarı-lacivertliler’in menajerler tarafından önerilen için Ada kulübüne kiralama teklifi yapması bekleniyor.

Başkan 'un tabiriyle kanatlara 'iki hızlı futbolcu' arayan 'de gündeme sürekli yeni isimler giriyor... Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler'in takımlarından Huddersfield'ta forma giyen 'yı listesine aldığı öğrenildi. Belçikalı yıldızın menajerler aracılığıyla önerildiği, Fenerbahçe yönetiminin de çalışmalara başladığı belirlendi. Geçtiğimiz sezon başında Ada kulübünün 12.5 milyon Euro ödeyerek Montpellier'den transfer ettiği 24 yaşındaki Mbenza beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler'in teknik heyetten onay gelmesi halinde Huddersfield'a kiralama teklifi yapması bekleniyor. Mbenza bu sezon 9 maça çıkıp gol atamadı.

Önce S.Liege sonra Montpellier formasıyla yıldızı parlayan Isaac Mbenza, İngiltere'de aradığını bulamadı.

  1. 04.08.2020
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