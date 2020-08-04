Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim...

Başarısız geçen sezonun ardından yeni bir planlamaya giden Fenerbahçe'de İlk olarak teknik patron Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu resmen duyurulacak. Büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertli kurmaylar, bir süredir temaslarını sürdürdüğü ve anlaşma sağladığı yıldızları resmen açıklamaya başlayacak. İşte o isimler ve transfer listesindeki yıldızlar...
4 Ağustos 2020 Salı 06:46
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Fenerbahçe'debeklenen gün geldi.Bayram sonrasınıişaret eden yönetim, yeni yapılanmaçerçevesinde anlaşmayavarılan isimleri ilan etmeyebaşlayacak.
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İlk açıklamalarınbugün gelmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerilk olarak sportif direktörlükkoltuğuna oturacak olan Emre Belözoğluile birlikte yeni teknik direktör Erol Bulut'uresmi siteden duyuracak.
Transferdeise Demir Grup Sivasspor'danMert Hakan Yandaş ve Beşiktaşile sözleşmesi biten Gökhan Gönül'le anlaşıldığıresmen ilan edilecek.
Gölcükspor'danİsmail Yüksek veBucaspor'dan Barış Sungur'la da el sıkışılmıştı.Yönetimin bir gözü de TFF'de olacak.Kulüplerin harcama limitleri bugünaçıklanacak. Fenerbahçeiçin bu son derece önemli.Zira mali durum netlik kazanacakve yabancı transferi bunagöre şekillenecek.
UEFA'nın FFPtakibinde olan yönetim, limitler istenenşekilde gelirse stoper ve kanatlarayapılacak takviyeler için düğmeyebasacak. Aksi durumda ise oyuncu satılarakkaynak yaratılması gerekecek.