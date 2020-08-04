Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim...

Başarısız geçen sezonun ardından yeni bir planlamaya giden Fenerbahçe'de İlk olarak teknik patron Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu resmen duyurulacak. Büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertli kurmaylar, bir süredir temaslarını sürdürdüğü ve anlaşma sağladığı yıldızları resmen açıklamaya başlayacak. İşte o isimler ve transfer listesindeki yıldızlar...

4 Ağustos 2020 Salı 06:46
Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim...

Fenerbahçe'de beklenen gün geldi. Bayram sonrasını işaret eden yönetim, yeni yapılanma çerçevesinde anlaşmaya varılan isimleri ilan etmeye başlayacak.

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Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim...

İlk açıklamaların bugün gelmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler ilk olarak sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu ile birlikte yeni teknik direktör Erol Bulut'u resmi siteden duyuracak.

Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim...

Transferde ise Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Beşiktaş ile sözleşmesi biten Gökhan Gönül'le anlaşıldığı resmen ilan edilecek.

Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim...

Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'la da el sıkışılmıştı. Yönetimin bir gözü de TFF'de olacak. Kulüplerin harcama limitleri bugün açıklanacak. Fenerbahçe için bu son derece önemli. Zira mali durum netlik kazanacak ve yabancı transferi buna göre şekillenecek.

Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim...

UEFA'nın FFP takibinde olan yönetim, limitler istenen şekilde gelirse stoper ve kanatlara yapılacak takviyeler için düğmeye basacak. Aksi durumda ise oyuncu satılarak kaynak yaratılması gerekecek.

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