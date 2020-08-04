Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim...

Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'la da el sıkışılmıştı. Yönetimin bir gözü de TFF'de olacak. Kulüplerin harcama limitleri bugün açıklanacak. Fenerbahçe için bu son derece önemli. Zira mali durum netlik kazanacak ve yabancı transferi buna göre şekillenecek.



