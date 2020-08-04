Son 5 yılda yabancı futbolculara servet harcandı! İşte o rakam

Her transfer döneminde en çok konuşulan kulüpler olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, ödedikleri paralarla son 5 sezona damga vurdu. Bu süreçte dünyaca ünlü yıldızlara formalarını giydiren 3 büyükler, yabancılara servet harcadı. Bonservis ile kiralama bedelleri, yıllık ücretler, maç başılar ve bonuslarla birlikte bu 3 büyük kulübün kasasından son 5 sezonda 110 yabancı futbolcuya 602 milyon euro para çıktı. 3 takım arasında en fazla parayı 215 milyon euro ile Fenerbahçe harcadı.



5 YILDA SERVET GİTTİ

Sarı-lacivertlileri 209 milyon euro ile Galatasaray takip ederken, Beşiktaş 178 milyon euro ödedi. Son 5 sezonda Beşiktaş 38, Fenerbahçe 37 ve Galatasaray ise 35 yabancı futbolcuya imza attırdı. Kamu Aydınlatma Platformu (KAP), Transfermarkt ve kulüplere yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre derlenen tabloda sözleşmesi devam eden futbolcuların gelecek sezonlarda alacakları ücretler listeye dahil edilmedi. Bu paralar, yabancı futbolcularla 2015 ile 2020 yılları arasında yapılan sözleşmelerde ödendi.



Son 5 sezonda yabancı futbolculara en çok para harcayan takım unvanını alan Fenerbahçe, bu süreçte şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

2015-16 sezonundan bu yana Galatasaray ile Beşiktaş 2'şer kez Süper Lig'i zirvede tamamladı. Son şampiyon da Başakşehir oldu.



HİÇ OYNAMADAN CEPLERİNİ DOLDURANLAR

Galatasaray'ın 2015-16 sezonunda kadrosuna kattığı Kevin Grosskreutz ile 2016-17'de transfer ettiği Kolbeinn Sigthorsson, tek bir maça çıkmadan para kazandılar. Grosskreutz'un bonservisine 1.5 milyon euro ödenirken, kendisi de 671 bin euro gelir sağladı. Sigthorsson'un bonsevisini almak için de kasasından 700 bin euro çıkadan Aslan, futbolcuya da 400 bin euro ödeme yaptı.







EN PAHALISI BELHANDA!

Son 5 yıl içinde yurt dışından transfer edilen isimler arasında en yüksek bonservisi Belhanda'ya ödendi. Galatasaray, Faslı yıldız için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e tam 9 milyon 750 bin euro bonservis ücreti verdi.







EN ÇOK PERSIE KAZANDI

Türkiye'ye son 5 sezonda gelen yabancı futbolcular arasında en çok parayı Robin van Persie kazandı. Fenerbahçe'nin 2015-16 sezonunda kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu, 3 sezonda net 14.7 milyon euro kazandı. Aldığı maç başılar ve primler ile aldığı imaj parası bu bedelin içine yansımayan Persie, sarı-lacivertli formayla çıktığı 87 karşılaşmada 36 kez rakip fileleri havalandırdı, 7 de asist yaptı.







FENERBAHÇE

Son 5 sezonda 37 yabancı futbolcu için kasasından 215 milyon euro çıktı.



GALATASARAY

Son 5 sezonda 35 yabancı futbolcu için kasasından 209 milyon euro çıktı.



BEŞİKTAŞ

Son 5 sezonda 38 yabancı futbolcu için kasasından 178 milyon euro çıktı.











BONSERVİSLERE ÖDENEN PARA 238 MİLYON 918 BİN EURO

Galatasaray, son 5 sezonda bonservis ve kiralama bedellerine 95 milyon 35 bin euro ödedi.



Fenerbahçe, son 5 sezonda bonservis ve kiralama bedellerine 81 milyon 203 bin euro ödedi.



Beşiktaş, son 5 sezonda bonservis ve kiralama bedellerine 62 milyon 680 bin euro ödedi.





PEPE VE FALCAO

Son 5 sezonda Süper Lig'de forma giyen isimler arasında yıllık ücreti en yüksek iki isim var. İlki 2017-2018'de Beşiktaş forması giyen Pepe, diğeri ise 2019-20'de Galatasaray ile 3 senelik sözleşme imzalayan Radamel Falcao... Her iki futbolcunun da KAP'a yapılan bildirimlerinde yıllık 5 milyon euro kazandığı açıklandı.







CARLOS KAMENI

2017-18 ve 2018- 19'da Fenerbahçe kadrosunda yer alan kaleci Carlos Kameni de son 5 sezondaki transferler arasında en çok dikkat çeken isim oldu. 2017- 18'de 9 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 2 de Avrupa Ligi maçında forma giyen Kameni, bir sonraki sezon ise hiçbir resmi karşılaşmada oynamadı. 36 yaşındaki file bekçisi, bu iki sezonda Fenerbahçe'den tam 4.4 milyon euro kazandı. (Sedat Hardal)

Özel haber: Sedat HARDAL