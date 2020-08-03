Avrupa devlerinin Vedat Muriqi savaşı! Bu defa...
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Avrupa devlerinin transfer gözdesi konumuna geldi. Bu sezon Süper Lig'de 15 gol ve 6 asislik bir performans göstererek sarı-lacivertli takımın gol yükünü çeken 26 yaşındaki santrforun transferi için Lazio, Tottenham ve Leicester City'den sonra West Bromwich Albion da devreye girdi.
Avrupa'nın dev kulüpleri Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriqi için sıraya girdi. Lazio'nun uzun süredir kadrosuna katmak istetdiği Kosovalı golcü için Tottenham ve Leicester City de devrede.
Lazio'nun önümüzdeki sezon transfer listesinde ilk sırasında yer alan Vedat Muriqi için 10 milyon euro teklif bedeli konuşulmasına rağmen, oyuncunun menajer Haluk Canatar yakın zaman içinde yaptığı açıklamada, "Vedat Muriqi ile ilgilenen kulüpler var. Bu da çok nrmal. Ben bu talepleri Fenerbahçe'ye yönlendirdim." demişti.
WEST BROMWICH ALBION DA DEVREDE!
Lazio, Tottenham ve Leicester City dışında Kosovalı gazeteci Sadiku'nun iddiasına göre West Bromwich Albion da Vedat Muriqi ile ilgileniyor.
Vedat Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 15 gol attı ve 6 asist yaptı. Kosovalı golcünün sarı lacivertli takımla 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
- 03.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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