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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Avrupa devlerinin savaşı! Bu defa...

Avrupa devlerinin Vedat Muriqi savaşı! Bu defa...

'nin Kosovalı golcüsü , Avrupa devlerinin gözdesi konumuna geldi. Bu sezon 'de 15 gol ve 6 asislik bir performans göstererek sarı-lacivertli takımın gol yükünü çeken 26 yaşındaki santrforun transferi için Lazio, Tottenham ve 'den sonra da devreye girdi.

Avrupa'nın dev kulüpleri 'nin yıldız futbolcusu için sıraya girdi. Lazio'nun uzun süredir kadrosuna katmak istetdiği Kosovalı golcü için Tottenham ve de devrede.

Lazio'nun önümüzdeki sezon listesinde ilk sırasında yer alan Vedat Muriqi için 10 milyon euro teklif bedeli konuşulmasına rağmen, oyuncunun menajer Haluk Canatar yakın zaman içinde yaptığı açıklamada, "Vedat Muriqi ile ilgilenen kulüpler var. Bu da çok nrmal. Ben bu talepleri Fenerbahçe'ye yönlendirdim." demişti.

WEST BROMWICH ALBION DA DEVREDE!
Lazio, Tottenham ve Leicester City dışında Kosovalı gazeteci Sadiku'nun iddiasına göre da Vedat Muriqi ile ilgileniyor.

Vedat Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 15 gol attı ve 6 asist yaptı. Kosovalı golcünün sarı lacivertli takımla 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

  1. 03.08.2020
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