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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Stambouli elden kaçtı

Stambouli elden kaçtı

'nin stoper adaylarından , ile sözleşmesini uzattı. Kontratı biten Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 2023 yılına kadar yeni mukavele imzaladı.

'nin stoper adaylarından , ile sözleşmesini uzattı. Kontratı biten Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 2023 yılına kadar yeni mukavele imzaladı. 29 yaşındaki deneyimli savunmacı, Fenerbahçe'nin de transfer listesindeydi.

  1. 6.8.2020
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