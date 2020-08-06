Stambouli elden kaçtı
Fenerbahçe'nin stoper adaylarından Benjamin Stambouli, Schalke ile sözleşmesini uzattı. Kontratı biten Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 2023 yılına kadar yeni mukavele imzaladı.
Fenerbahçe'nin stoper adaylarından Benjamin Stambouli, Schalke ile sözleşmesini uzattı. Kontratı biten Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 2023 yılına kadar yeni mukavele imzaladı. 29 yaşındaki deneyimli savunmacı, Fenerbahçe'nin de transfer listesindeydi.
- 6.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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