Stoch’un testi pozitif - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Stoch’un testi pozitif

Stoch’un testi pozitif

Stoch’un testi pozitif

'ta forma giyen , Covid- 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 30 yaşındaki eski Fenerli futbolcu, "Bir problemim yok. Yakın zamanda sahalara döneceğime eminim. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım" dedi. , Stoch'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

'ta forma giyen , Covid- 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 30 yaşındaki eski Fenerli futbolcu, "Bir problemim yok. Yakın zamanda sahalara döneceğime eminim. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım" dedi. , Stoch'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

  1. 4.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Stoch’un testi pozitif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA