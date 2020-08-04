Garry Rodrigues davayı kazandı

Kanarya'nın geçen yaz 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, maaşlarını alamadığı gerekçesiyle bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etmişti. FIFA, Rodrigues'i haklı bularak, Al Ittihad'ın 516 bin 432 euro ve faizlerini tazmin etmeye mahkum etti. Ödemeler 45 gün içinde yapılmazsa, Suudi ekibine transfer yasağı getirilecek.