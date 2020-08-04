Garry Rodrigues davayı kazandı
Kanarya'nın geçen yaz 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, maaşlarını alamadığı gerekçesiyle bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etmişti. FIFA, Rodrigues'i haklı bularak, Al Ittihad'ın 516 bin 432 euro ve faizlerini tazmin etmeye mahkum etti. Ödemeler 45 gün içinde yapılmazsa, Suudi ekibine transfer yasağı getirilecek.
Kanarya'nın geçen yaz 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, maaşlarını alamadığı gerekçesiyle bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etmişti. FIFA, Rodrigues'i haklı bularak, Al Ittihad'ın 516 bin 432 euro ve faizlerini tazmin etmeye mahkum etti. Ödemeler 45 gün içinde yapılmazsa, Suudi ekibine transfer yasağı getirilecek.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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