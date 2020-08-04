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04 Ağustos 2020, Salı
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davayı kazandı

Garry Rodrigues davayı kazandı

Kanarya'nın geçen yaz 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı , maaşlarını alamadığı gerekçesiyle bonservisini elinde bulunduran 'ya şikayet etmişti. FIFA, Rodrigues'i haklı bularak, Al Ittihad'ın 516 bin 432 euro ve faizlerini tazmin etmeye mahkum etti. Ödemeler 45 gün içinde yapılmazsa, Suudi ekibine yasağı getirilecek.

Kanarya'nın geçen yaz 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı , maaşlarını alamadığı gerekçesiyle bonservisini elinde bulunduran 'ya şikayet etmişti. FIFA, Rodrigues'i haklı bularak, Al Ittihad'ın 516 bin 432 euro ve faizlerini tazmin etmeye mahkum etti. Ödemeler 45 gün içinde yapılmazsa, Suudi ekibine yasağı getirilecek.

  1. 4.8.2020
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