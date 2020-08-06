Fenerbahçeli Zanka Kopenhag'la transfer görüşmelerine başladı
Transferde 4 ismi aynı gün renklerine bağlayarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, bir yandan da bazı oyuncularıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde büyük hayal kırıklığı yaratan Danimarkarlı stoper Zanka'nın, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...
Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmeyen Fenerbahçe, bu doğrultuda transfer dönemine de hızlı girdi. Sarı-lacivertliler aynı gün içinde Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerini açıklarken, gözler takımdan gönderilecek oyunculara çevrildi.
Kanarya'nın geçen sezon büyük umutlarla renklerine bağladığı ancak beklenen performansı sergileyemeyince Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Zanka'nın takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.
MAKUL BİR FİYATA GÖNDERİLECEK
TRT Spor'un haberine göre Danimarkalı stoper, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile transfer görüşmelerine başladı. Tarafların anlaşması halinde Fenerbahçe'nin de makul bir bonservis bedeli karşılığında transfere izin vermesi bekleniyor.
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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