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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldız Kopenhag yolunda! Görüşmeler başladı

Fenerbahçeli Zanka Kopenhag'la görüşmelerine başladı

Fenerbahçeli Zanka Kopenhag'la transfer görüşmelerine başladı

Transferde 4 ismi aynı gün renklerine bağlayarak gövde gösterisi yapan , bir yandan da bazı oyuncularıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde büyük hayal kırıklığı yaratan Danimarkarlı stoper Zanka'nın, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmeyen , bu doğrultuda dönemine de hızlı girdi. Sarı-lacivertliler aynı gün içinde Mert Hakan, , ve Filip Novak transferlerini açıklarken, gözler takımdan gönderilecek oyunculara çevrildi.

Kanarya'nın geçen sezon büyük umutlarla renklerine bağladığı ancak beklenen performansı sergileyemeyince Alman ekibi 'a kiraladığı Zanka'nın takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

MAKUL BİR FİYATA GÖNDERİLECEK

Spor'un haberine göre Danimarkalı stoper, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile transfer görüşmelerine başladı. Tarafların anlaşması halinde Fenerbahçe'nin de makul bir bonservis bedeli karşılığında transfere izin vermesi bekleniyor.

  1. 07.08.2020
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