Transfer bombalarının patlamasına saatler kaldı! Yıldız isim...

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından, futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, yarın başlayacak ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak. Peki ligimizde şu an boşta olan isimler hangileri? İşte detaylar...