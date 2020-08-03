Transfer bombalarının patlamasına saatler kaldı! Yıldız isim...
Süper Lig'de sezon resmen tamamlandı. Medipol Başakşehir'in bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'in sona ermesiyle kulüpler gelecek sezon için kolları sıvadı. Transferde de oldukça hareketli günler geçirecek olan Süper Lig ekipleri için transfer tescil dönemine de saatler kaldı. Peki ligin tamamlanmasıyla kulüpleri ile olan sözleşmeleri sona eren isimler kimler? İşte detaylar... (Oyuncular piyasa değerlerine göre sıralanmıştır)
Süper Lig'in tamamlanmasının ardından, futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, yarın başlayacak ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak. Peki ligimizde şu an boşta olan isimler hangileri? İşte detaylar...