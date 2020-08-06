Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut yeni transferleri değerlendirdi! "Benim felsefem..."

Gururla Fenerbahçe formasını taşıdığını ifade eden Erol Bulut, 100'ün üzerinde lig maçına çıktım Fenerbahçe ile... Gururla o formayı taşıdım. Anlatmak kolay değil. Şimdi de inşallah futbolcularımızla teknik direktör olarak başarıya ulaşmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

3 senelik teknik direktörlük kariyerimde zorlu başlayan ve güzel tamamlanan süreçler oldu. Malatyaspor'u Avrupa'ya kadar taşıdık. Alanyaspor'da kupayı istedik ama olmadı. Güzel bir sezon yaşadık. Orada da ilk 5 içerisinde yer aldık ve yine Avrupa'yı elde ettik.

HEDEF ŞAMPİYONLUK!

Hedeflerinin belli olduğunu söyleyen 45 yaşındaki çalışıtırıcı, "Bu sene Fenerbahçemizle neler başaracağız, önemli olan o. Hedef belli. Böyle bir camiaya teknik direktör olmak kolay değil. Camianın beklentilerini biliyorum. İnşallah yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu buraya kazandırma mutluluğu yaşarız." ifadelerini kullandı.

"BENİM FELSEFEM HÜCUM FUTBOLUDUR"

Takımı defans oynattığı yorumlarına cevap veren Bulut, "Yorumcular hep defans oynattıklarımı söylediklerinde, yanlış bir yorum yaptıklarını görüyoruz. Zaten hiçbir zaman böyle bir hoca olmadım. Benim felsefem, hücum futboludur!" dedi.

"MERT HAKAN TRANSFERİ BENİ MUTLU ETTİ"

Mert Hakan Yandaş'ın takıma katılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden başarılı teknik adam, "Mert Hakan Yandaş Sivasspor'da müthiş bir sezon geçirdi. Attığı gollerle yaptığı asistlerle ön plana çıktı. Fenerbahçe ile anlaşması beni mutlu etti. İnşallah sistemimiz içinde bize çok katkı sağlayacak" dedi.

GÖKHAN GÖNÜL VE CANER ERKİN...

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye dönmesiyle ilgili konuşan Erol Bulut, Gökhan Gönül'ü anlatmaya gerek yok. Yuvasına döndü. Gökhan'ı izlediğimizde bazen kanat mı, bek mi anlayamıyorsunuz. Yaşına kimse bakmasın. Son yıllarda hep 30'un üzerinde maç oynadı. Çok büyük katkısı olacak. Caner Erkin, daha çok yaptığı asistlerle öne çıkan bir arkadaşımız. Hücum anlamında çok etkili. Dikine pasları ve ortaları. Defansa biraz daha az önem bir veren kardeşimiz. Bu bizim açımızdan sorun olmayacak. Çünkü, hücum futbolu oynayacağız." dedi.

"NOVAK MÜTHİŞ BİR ÇIKIŞ YAPTI"

Filip Novak, Trabzonspor'da müthiş bir çıkış yaptı. Genelde sağ bekleri ortalıyor, Novak arka direkte gol atıyordu. 10 golle ön plana çıktı. Caner ile birlikte forma savaşına girecek. Hak eden sahada olacak. Her zaman bu şekilde olacak. Adaletli olacağız.