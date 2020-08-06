Son dakika: Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Ve bombayı patlattılar! İşte F.Bahçe'nin ilk transferi

Son dakika: resmen 'de!

Son dakika: Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de!

'de geçtiğimiz sezon formasıyla gösterdiği performansla ve 'ı peşine takan sarı-lacivertlileri seçmişti. Sarı Kanarya transferi resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 15:14
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