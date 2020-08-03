Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi için başkan konuştu! "Gelecek sezon..."
Bir dönem Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı ve son olarak Erzurumspor'un teklifte bulunduğu Gerson Rodrigues için Dinamo Kiev Başkanı konuştu. Ukrayna temsilcisinin Başkanı Igor Surkis, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yıldız golcünün gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Bu sezon Ankaragücü'nde başarılı bir performans sergilemesine karşın özel hayatıyla gündeme gelen ve sarı lacivertli kulüpte kavga çıkartarak kadro dışı kalan Gerson Rodrigues hakkında Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis konuştu.
Kısa süre önce Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı ve Erzurumspor'un talip olduğu Rodrigues'un gelecek sezon Kiev'de kalacağı ifade edildi.
Başkan Surkis, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "O geri döndü ve kendisiyle bir görüşme yapacağım. Sözleşmesi devam ediyor, bence güçlü bir futbolcu. Eskiden yaşadığı şeyleri ona hatırlatacağım ve sonra Rodrigues, teknik direktörümüzle görüşecek. Lucescu ona ne yapması gerektiğini anlatacak. Eğer kendisi kulübüme layık kalmaya devam ederse satmayacağız." dedi.
- 03.08.2020
- Güncelleme: 03.08.2020 13:36
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi için başkanı konuştu! "Gelecek sezon..."
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi için başkan konuştu! "Gelecek sezon..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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