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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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ve 'ın gözdesi için başkan konuştu! "Gelecek sezon..."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi için başkan konuştu! "Gelecek sezon..."

Bir dönem ile 'ın transferi için nabız yokladığı ve son olarak Erzurumspor'un teklifte bulunduğu için Dinamo Kiev Başkanı konuştu. Ukrayna temsilcisinin Başkanı Igor Surkis, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yıldız golcünün gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Bu sezon Ankaragücü'nde başarılı bir performans sergilemesine karşın özel hayatıyla gündeme gelen ve sarı lacivertli kulüpte kavga çıkartarak kadro dışı kalan hakkında Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis konuştu.

Kısa süre önce ile 'ın transferi için nabız yokladığı ve Erzurumspor'un talip olduğu Rodrigues'un gelecek sezon Kiev'de kalacağı ifade edildi.

Başkan Surkis, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "O geri döndü ve kendisiyle bir görüşme yapacağım. Sözleşmesi devam ediyor, bence güçlü bir futbolcu. Eskiden yaşadığı şeyleri ona hatırlatacağım ve sonra Rodrigues, teknik direktörümüzle görüşecek. Lucescu ona ne yapması gerektiğini anlatacak. Eğer kendisi kulübüme layık kalmaya devam ederse satmayacağız." dedi.

  1. 03.08.2020
  2. Güncelleme: 03.08.2020 13:36
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