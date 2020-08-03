Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi için başkan konuştu! "Gelecek sezon..."

Bu sezon Ankaragücü'nde başarılı bir performans sergilemesine karşın özel hayatıyla gündeme gelen ve sarı lacivertli kulüpte kavga çıkartarak kadro dışı kalan Gerson Rodrigues hakkında Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis konuştu.

Kısa süre önce Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı ve Erzurumspor'un talip olduğu Rodrigues'un gelecek sezon Kiev'de kalacağı ifade edildi.

Başkan Surkis, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "O geri döndü ve kendisiyle bir görüşme yapacağım. Sözleşmesi devam ediyor, bence güçlü bir futbolcu. Eskiden yaşadığı şeyleri ona hatırlatacağım ve sonra Rodrigues, teknik direktörümüzle görüşecek. Lucescu ona ne yapması gerektiğini anlatacak. Eğer kendisi kulübüme layık kalmaya devam ederse satmayacağız." dedi.