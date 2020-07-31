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31 Temmuz 2020, Cuma
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için kuyruk uzuyor

Vedat Muriç için kuyruk uzuyor

Başkan 'un çok iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünebileceklerini söylediği 'in taliplileri artıyor.

Başkan 'un çok iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünebileceklerini söylediği 'in taliplileri artıyor. Leicester ve Lazio'nun ardından Tottenham ile 'in de Kosovalı golcüyü transfer listesine aldığı bildirildi. Yönetim, karar vermek için resmi teklifleri bekliyor.
  1. 31.7.2020
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