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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Hesap zamanı

Hesap zamanı

Sarı-lacivertli takımda başarısız sezonun ardından en az 7 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Bir sezonu daha hayal kırıklığı ile kapatan Kanarya'da mevcut kadro için hesap zamanı geldi. Sportif direktör Emre Belözoğlu, yönetim ile birlikte listesini oluştururken, bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular netleştirilmeye çalışılıyor. En az 7-8 transfer yapacak olan sarı-lacivertli takımın bir o kadar hatta daha fazla isimle de yollarını ayırması bekleniyor. Muhtemel yolcu adayları ve son durumları şöyle:

Hasan Ali: Önerilen rakamı kabul ederse takımda kalacak, aksi halde yollar ayrılacak.

Mehmet Ekici: Sözleşmesi bitti, yeni teklif yapılması beklenmiyor.

Tolga Ciğerci: Onun da kontratı sona erdi, kalma ya da gitme şansı yüzde 50-50.

Miha Zajc: Satış listesinde. Müşterileri var. En az 3-4 milyon euro bonservis bedeli bekleniyor.

Jailson: İyi bir teklif gelirse o da satılacak. Kalırsa orta sahada alternatif olur.

Tolgay Arslan: Hayal kırıklığı yaşattı. Takım bulursa gitmesine izin verilecek. Ancak yüksek ücreti sorun.

Frey ve Zanka: İkisi de kadroda düşünülmüyor. Satılamazlarsa yine kiralanacaklar.

Nabil Dirar: O da son dönemde gözden düştü. 'ya döneceği ifade ediliyor.

Alper Potuk: Bu kez ya satılacak ya da kiralanacak. Son çare sözleşmesinin feshedilmesi.

  1. 27.7.2020
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