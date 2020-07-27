Hesap zamanı
Sarı-lacivertli takımda başarısız sezonun ardından en az 7 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.
Hasan Ali: Önerilen rakamı kabul ederse takımda kalacak, aksi halde yollar ayrılacak.
Mehmet Ekici: Sözleşmesi bitti, yeni teklif yapılması beklenmiyor.
Tolga Ciğerci: Onun da kontratı sona erdi, kalma ya da gitme şansı yüzde 50-50.
Miha Zajc: Satış listesinde. Müşterileri var. En az 3-4 milyon euro bonservis bedeli bekleniyor.
Jailson: İyi bir teklif gelirse o da satılacak. Kalırsa orta sahada alternatif olur.
Tolgay Arslan: Hayal kırıklığı yaşattı. Takım bulursa gitmesine izin verilecek. Ancak yüksek ücreti sorun.
Frey ve Zanka: İkisi de kadroda düşünülmüyor. Satılamazlarsa yine kiralanacaklar.
Nabil Dirar: O da son dönemde gözden düştü. Belçika'ya döneceği ifade ediliyor.
Alper Potuk: Bu kez ya satılacak ya da kiralanacak. Son çare sözleşmesinin feshedilmesi.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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