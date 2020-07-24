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24 Temmuz 2020, Cuma
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Gözler bu üçlüde

Gözler bu üçlüde

Vedat Muriç başta olmak üzere Jailson ve Zajc’ın taliplerinin artması yönetimin iştahını kabartıyor. Sarı-lacivertliler, 3 futbolcudan tam 30 milyon euro bekliyor.

Yeni sezon öncesi transferde birçok bölgeye takviye yapmayı hedefleyen 'de satılacaklar konusunda da hareketli günler yaşanıyor. Muriç başta olmak üzere Jailson ve Zajc'ın taliplerinin artması yönetimin iştahını kabartıyor. Kanarya, 'den Burnley, 'dan Lazio ve 'nin istediği Muriç için 20 milyon euro bekliyor. 2. sezonuna girdiği F.Bahçe'de savunmada oynatılmasından sonra eleştiriler alan Jailson'a eski takımı Gremio ile ekiplerinin talip olduğu ifade ediliyor. Sarı-lacivertliler, bu oyuncunun bonservisini en az 5 milyon euro'ya satmayı planlıyor. 'dan Stutgart, Frankfurt, 'dan da ve 'nın ısrarcı olduğu Zajc için de yönetim 5 milyon euro'yu kasasına koymayı hedefliyor.

Muriç: Bu sezon forma giydiği 36 resmi maçta 17 gol attı, 6 asist yaptı.
Jailson: Forma giydiği 35 resmi maçın 23'ünde stoper olarak oynadı.
Zajc: Fazla şans bulamadı. 16 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
  1. 24.7.2020
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