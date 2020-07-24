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24 Temmuz 2020, Cuma
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Emre vedaya hazırlanıyor

Emre vedaya hazırlanıyor

yarın bir vedaya sahne olacak. Gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilecek , karşısında son kez sahaya çıkacak.

yarın bir vedaya sahne olacak. Gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilecek , karşısında son kez sahaya çıkacak. kariyerini noktalayacak 39 yaşındaki oyuncu buruk bir heyecan yaşıyor. Arkadaşları tarafından omuzlara alınması beklenen Emre şimdiden transfer görüşmelerinde rol alarak yeni görevine ısınmaya başladı.
  1. 24.7.2020
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