Fenerbahçe'den Finansal Fair Play cezasına ilişkin açıklama!

UEFA, Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye ceza vermişti. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki iki sezon Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerinden 2 milyon euro kesinti yapılacağı duyurulmuştu.

Fenerbahçe Kulübü, UEFA'nın verdiği bu cezaya ilişkin açıklama yayınladı. İşte o açıklama:

Kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Kulübümüz, UEFA - CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) ile 2016 Mayıs ayında bir uzlaşma anlaşması imzalamıştı.

Ancak Kulübümüz yapılan bu uzlaşma anlaşmasında, 2017/18 sezonunda en fazla 10 milyon € denk hesap açığı taahhüt ederken 57,5 milyon € denk hesap açığı vermiş ve anlaşmaya uyamadığımız gerekçesiyle Ceza Dairesi'ne sevk edilmişti.

Yeni Yönetim Kurulumuz, göreve geldiği Haziran 2018 döneminde Kulübün içinde bulunduğu finansal krizin basına yansıyan bir örneği olarak bu konuyu önlerinde bulmuş ve UEFA ile defalarca yapılan görüşmeler sonrasında (25 Mayıs 2019 tarihinde yapılan açıklamamızda belirttiğimiz) Yönetim Kurulumuz tarafından alınan aksiyonlar, UEFA tarafından değerlendirilerek Kulübümüzün UEFA müsabakalarından men edilmemesine karar verilmişti.

UEFA tarafından 19 Temmuz 2019 tarihinde alınan kararda;

• Kulübün UEFA müsabakalarından men edilmemesi

• 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında Kulübümüzün UEFA müsabakalarında oynatılmak üzere tescil edilecek yeni transferlerinde pozitif transfer dengesi koşulu aranması ve kadronun 23 oyuncuyla sınırlandırılması

• 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında muhtemel UEFA gelirlerinden 2m € kesilmesi; ancak TFF nezdinde yapılacak yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı ve Bankalar Birliği ile yapılacak borç yapılandırma anlaşmalarının gerçekleşmesi durumunda cezanın 1 milyon €'ya indirilmesi kararlaştırılmıştı.

Tüm mecralarda dile getirdiğimiz üzere Bankalar Birliği tarafından sunulan borç yapılandırma protokolü, borç yapılandırmadan ziyade bir tasfiye protokolü olması, yönetime getirdiği ağır yükümlülükler ve kısıtlar ve de mali durumumuza uymaması nedeniyle finansal borçlarımız yapılandırılamamış ve 19 Temmuz 2019 tarihinde kesilen ceza 1 milyon €'ya indirilememiştir.

Söz konusu ceza 2021/22 sezonunda UEFA müsabakalarında oynama hakkı kazanmamız durumunda gelirlerimizden kesilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.