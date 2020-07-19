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19 Temmuz 2020, Pazar
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ve 'den dostluk mesajı! Derbi öncesi...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den dostluk mesajı! Derbi öncesi...

'de son haftalara girilirken sezonun son derbisinde , sahasında 'yi ağırlayacak. Zorlu mücadelede ilk düdük 21.00'da çalacak. Karşılaşmaya saatler kala iki kulüpten de dostluk mesajları geldi. İşte detaylar...

'in 33. haftasında ile arasında oynanacak sezonun son derbi maçı öncesinde iki kulüp dostluk mesajları paylaştı.

Beşiktaş Kulübünün hesabından yapılan paylaşımda, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından bu paylaşıma, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır. Teşekkürler Beşiktaş." yanıtı verildi.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.

İŞTE O MESAJLAR...

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 17:29
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