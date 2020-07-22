UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
UEFA, Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye para cezası verdi. Buna göre sarı-lacivertlilere iki sezon Avrupa gelirlerinden 2 milyon euro kesinti uygulanacak.
UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon avro kesintiye gidileceği kaydedildi.
Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, sarı-lacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon avroya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 18:54
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