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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'dan 'ye ceza!

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

, kurallarına uymadığı gerekçesiyle 'ye para cezası verdi. Buna göre sarı-lacivertlilere iki sezon Avrupa gelirlerinden 2 milyon euro kesinti uygulanacak.

, () kurallarına uymadığı gerekçesiyle 'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon avro kesintiye gidileceği kaydedildi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, sarı-lacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon avroya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 18:54
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