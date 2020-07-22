Max Kruse'ye FIFA şoku! Geri adım attılar - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'ye şoku! Geri adım attılar

Max Kruse'ye FIFA şoku! Geri adım attılar

'den birikmiş maaşını alamadığını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden 'nin transferi engeline takıldı. Alman kulüplerine olması gündeme gelen deneyimli futbolcu için devreye giren kulüpler, Fenerbahçe ile Kruse arasındaki davanın belirsizliği nedeniyle geri adım attı.

ile sözleşmesini fesheden 'nin Alman kulüplerine transferi engeline takıldı.

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesi nedeniyle FIFA'da davanın belirsizliği nedeniyle ile geri adım attı. Werder Bremen'e geri döneceği konuşulan tecrübeli futbolcunnu transferi Fenerbahçe ile olan FIFA'lık durumu nedeniyle belirsiz hale geldi.

HER İKİ KULÜP RİSK ALMAK İSTEMİYOR
Werder Bremen ve Union Berlin, Max Kruse'yi etmek istese de iki kulüp oyuncunun Fenerbahçe ile olan FIFA'lık durumu nedeniyle şu aşamada risk almak istemiyor. Bild'in haberine göre, Kruse'yi transfer edecek olan kulübün ek ödeme, yani bonservis bedeli ödeyebilme ihtimalinden dolayı iki kulüp FIFA'daki dava sonuçlanmadan önce risk almak istemiyor.


  1. 22.07.2020
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