Fenerbahçe'den birikmiş maaşını alamadığını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse'nin transferi FIFA engeline takıldı. Alman kulüplerine transfer olması gündeme gelen deneyimli futbolcu için devreye giren kulüpler, Fenerbahçe ile Kruse arasındaki davanın belirsizliği nedeniyle geri adım attı.
Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Max Kruse'nin Alman kulüplerine transferi FIFA engeline takıldı.
Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesi nedeniyle FIFA'da davanın belirsizliği nedeniyle Werder Bremen ile Union Berlin geri adım attı. Werder Bremen'e geri döneceği konuşulan tecrübeli futbolcunnu transferi Fenerbahçe ile olan FIFA'lık durumu nedeniyle belirsiz hale geldi.
HER İKİ KULÜP RİSK ALMAK İSTEMİYOR
Werder Bremen ve Union Berlin, Max Kruse'yi transfer etmek istese de iki kulüp oyuncunun Fenerbahçe ile olan FIFA'lık durumu nedeniyle şu aşamada risk almak istemiyor. Bild'in haberine göre, Kruse'yi transfer edecek olan kulübün ek ödeme, yani bonservis bedeli ödeyebilme ihtimalinden dolayı iki kulüp FIFA'daki dava sonuçlanmadan önce risk almak istemiyor.
- 22.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Max Kruse'ye FIFA şoku! Geri adım attılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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