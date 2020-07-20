Emre Belözoğlu'dan Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'e tebrik! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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'dan şampiyonu 'e tebrik!

Emre Belözoğlu'dan Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'e tebrik!

Kaptanı , 'de şampiyonluğa ulaşan 'i tebrik etti. Bir dönem turuncu-lacivertli takımın formasını giyen yıldız isim, Fenerbahçe adına kötü geçen sezonda tek sevindiği şeyin Başakşehir'in başarısı olduğunu söyledi.

, yaptığı açıklamada, "Dört sene boyunca formasını giymek ve kaptanlığını yapmaktan şeref duyduğum, ailem gibi hissettiğim, kendimi aralarında hep özel hissettiğim 'nin bu büyük başarısını tebrik ediyorum." dedi.

Belözoğlu, 'in örnek bir kulüp modeli ortaya koyduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Medipol Başakşehir'in gelişimine şahit olmuş biri olarak, hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu söyleyebilirim. Göksel Başkan ve 'in temiz kalbini biliyorum. Başta Göksel Başkan ve Okan Ağabey olmak üzere kulüpteki bütün arkadaşları, başarının mimarı olan eski takım arkadaşlarımı, malzemecisinden aşçısına kadar tüm Başakşehir Ailesi'ni tebrik ediyorum. adına kötü geçen bu sene de tek sevindiğim şey Başakşehir'in başarısı oldu. Medipol Başakşehir, yönetim şekliyle tam anlamıyla örnek bir kulüp. Umarım Avrupa Ligi'nde de yollarına başarılı bir şekilde devam ederler."

  1. 20.07.2020
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