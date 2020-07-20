Emre Belözoğlu'dan Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'e tebrik!
Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'i tebrik etti. Bir dönem turuncu-lacivertli takımın formasını giyen yıldız isim, Fenerbahçe adına kötü geçen sezonda tek sevindiği şeyin Başakşehir'in başarısı olduğunu söyledi.
Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamada, "Dört sene boyunca formasını giymek ve kaptanlığını yapmaktan şeref duyduğum, ailem gibi hissettiğim, kendimi aralarında hep özel hissettiğim Başakşehir Ailesi'nin bu büyük başarısını tebrik ediyorum." dedi.
Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in örnek bir kulüp modeli ortaya koyduğunun altını çizerek şöyle konuştu:
"Medipol Başakşehir'in gelişimine şahit olmuş biri olarak, hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu söyleyebilirim. Göksel Başkan ve Okan Ağabey'in temiz kalbini biliyorum. Başta Göksel Başkan ve Okan Ağabey olmak üzere kulüpteki bütün arkadaşları, başarının mimarı olan eski takım arkadaşlarımı, malzemecisinden aşçısına kadar tüm Başakşehir Ailesi'ni tebrik ediyorum. Fenerbahçe adına kötü geçen bu sene de tek sevindiğim şey Başakşehir'in başarısı oldu. Medipol Başakşehir, yönetim şekliyle tam anlamıyla örnek bir kulüp. Umarım UEFA Avrupa Ligi'nde de yollarına başarılı bir şekilde devam ederler."
- 20.07.2020
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