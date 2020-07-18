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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Ramazan geri çağrıldı

Ramazan geri çağrıldı

'nın yabancı kararı sonrası kulüpler yerli oyuncu havuzlarını genişletmeye başladılar. Bu doğrultuda hareket eden 'nin de 'e gönderdiği sağ bek 'i sözleşmedeki opsiyon hakkını kullanarak geri alacağı belirtiliyor.

'nın yabancı kararı sonrası kulüpler yerli oyuncu havuzlarını genişletmeye başladılar. de bu kapsamda eski oyuncularına gözü çevirmiş durumda. Sarı-lacivertli ekibin, 'a verdiği sol bek Yasir Subaşı ile 'e gönderdiği sağ bek 'i sözleşmedeki opsiyon hakkını kullanarak geri alacağı belirtiliyor. Başkan 'un bu sezon 27 maçta 5 gol, 9 asistlik bir performans sergileyen Ramazan için Karagümrük Başkanı ile bir görüşme yaptığı iddia edildi.
  1. 18.7.2020
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